Politano, l’agente: “E’ ai limiti. A Napoli non ho mai sentito parlare bene di nessuno. Ecco quando tornerà in campo”

L’agente di Matteo Politano rivela la data del possibile ritorno in campo dell’esterno fuori per infortunio dopo la gara contro l’Inter.

Il Napoli ha indisponibili Lozano, Politano e Lobotka. Per Lozano i tempi di recupero sono ancora lunghi, il problema alla spalla è complicato da risolvere.Le condizioni di Lobotka e Politano invece hanno tempi di recupero più brevi. I due giocatori del Napoli si sono sottoposti ad esami strumentali. Per Lobotka si parla di un rientro in campo entro due settimane, mentre per Politano dieci giorni di recupero. Sull’ex Inter è intervenuto l’agente Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Non so se ci sarà contro il Cagliari, penso sia ai limiti. Con la Lazio sicuramente, contro il Barcellona potrebbe farcela. Critiche a Spalletti? Uno con la sua esperienza e personalità non ci pensa. A Napoli non ho mai visto parlare bene di nessuno, di un direttore, di un allenatore, di un presidente. Siamo portati a parlare sempre in negativo”.