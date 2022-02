Ranking Uefa, il Napoli supera l’Inter. Azzurri ancora fuori dalla top 20

Ranking Uefa, il Napoli supera l’Inter . Gli azzurri dopo il pari contro il Barcellona aggancia l’Olympique Lione.

Il pareggio del Napoli al Camp Nou contro il Barcellona fa bene al morale e anche alla classifica del Ranking Uefa appena aggiornata. Il Napoli di Luciano Spalletti ha messo insieme 9mila punti nel ranking di questa stagione e il pareggio ottenuto al Camp Nou porta gli azzurri a quota 66mila che valgono l’aggancio all’Olympique Lione. Insigne e compagni, però, sono ancora fuori dalla Top 20 europea (il Villarreal è fermo a 70mila punti).

L’1-1 del Camp Nou, però, permette agli azzurri di mettere il naso davanti a Inter (65mila punti) e Atalanta (più indietro a 59,500), protagoniste in Champions League in questa stagione. Tra le altre italiane impegnate in Europa la Lazio è al 29esimo posto (53mila), il Milan al 42esimo (38mila), mentre resta nella Top 10 la Juventus, stabile all’ottavo posto europeo.

Ranking storico UEFA – La classifica attuale

Anche i bianconeri potrebbero effettuare un bel salto in avanti. Sulla base dei risultati maturati finora in Champions il club piemontese è quarto, mentre in precedenza si trovava al sesto posto. La posizione finale dipenderà anche dal prosieguo di questa edizione della Champions League, considerando che dei primi 10 club nel ranking attuale, nove sono ancora in gioco nella competizione. Questa la classifica al momento: