Plusvalenze: procura Figc riapre il caso Juve, altre squadre coinvolte, non il Napoli

La procura della FIGC riapre il caso plusvalenze per la Juve ed altre squadre, il Napoli al momento non coinvolto.

“La Procura della Federcalcio sta notificando alle parti interessate la richiesta di revocazione per la sentenza definitiva della giustizia sportiva sull’inchiesta plusvalenze. La riapertura dell’indagine riguarda la Juve e altre 10 squadre” a scriverlo e l’Ansa.

Nonostante la sentenza sia passata in giudicato la Procura ha deciso di riaprire di nuovo il caso. Questo è possibile in base all’articolo 63 del codice di giustizia sportiva. Piove sul bagnato per la Juve coinvolta nell’inchiesta Prisma. Solo oggi sono stati pubblicati gli stralci della deposizione di Chiellini ai magistrati, in cui il difensore dà informazioni molto utili agli inquirenti.

Plusvalenze: Figc riapre il caso Juve, non il Napoli

Secondo quanto riferisce Sportitalia in queste ore la procura sta notificando ai diretti interessati tutti gli incartamenti per la riapertura del caso. Sempre la redazione sportiva fa sapere che la procura Figc notifica la riapertura del caso plusvalenze alla Juve ma non al Napoli, su cui aveva indagato in passato. La società azzurra era stata completamente assolta. A quanto pare le società coinvolte sono le seguenti: Pescara, Empoli, Pisa, Parma, Genoa, Pro Vercelli, Sampdoria, Novara.

La SSCN non è coinvolta in questa vicenda. Queste sono le prime indicazioni che arrivano da fonti giornalistiche.