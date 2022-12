Chiariello: “Plusvalenze, clamoroso quello che sta accadendo alla Juve”

La procura della Figc ha deciso di riaprire il caso sulle plusvalenze della Juve, coinvolte anche altre squadre in Italia.

La procura federale fa richiesta per la revocazione del caso plusvalenze in cui è coinvolto anche la Juve. Società bianconera che sta facendo già i conti con la giustizia ordinaria, nell’ambito dell’inchiesta Prisma. Sul tema è intervenuto anche Umberto Chiariello che dice: “Clamoroso! La Procura Federale ha notificato il ricorso per la revocazione della sentenza sulle plusvalenze relativa alla Juventus e alle società collegate. La Corte d’Appello Federale deciderà se accogliere il ricorso e riaprire il filone plusvalenze. Altro che capitolo chiuso“.

In tanti sono convinti che l’iniziativa presa dalla Procura Figc sul caso plusvalenze della Juve abbia un significato forte. La società bianconera in ambito sportivo era stata totalmente assolta da ogni accusa. Ecco perché il fatto che si voglia di nuovo indagare in quel senso fa accendere più di un dubbio nella testa di tanti tifosi che seguono il calcio. Molti utenti sono scatenati e chiedono che si faccia finalmente chiarezza sulla questione.

Al momento pare che il Napoli non sia coinvolto, almeno queste sono le informazioni da fonti giornalistiche. Dunque sul caso Plusvalenze la procura chiede di vederci chiaro sulla Juve e su altre squadre italiane, che in queste ore stanno ricevendo la notifica.