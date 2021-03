Pistocchi: “Rigore netto su Politano, ma il Napoli non è una squadra”

Maurizio Pistocchi giornalista di Mediaset ha commentato Sassuolo-Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Notizie Calcio Napoli – Secondo Maurizio Pistocchi il Napoli ha un grande difetto, cioè non dà “l’impressione di avere un’identità molto profonda. Mi sembra una squadra che si muove individualmente. Non c’è un collettivo. Noi che non vediamo i calciatori durante la settimana, non possiamo perché vengono fatte scelte e come vengono fatte. Io ho visto una squadra che è entrata con un piglio in campo, che poi ha un po’ perso, poi vedo il rigore di Manolas e non è sfortuna. Bisognerebbe parlare con Rino per capire perché il Napoli ha mostrato una squadra con uno spirito e altri momenti in cui questo spirito non c’è“.

Rigore Politano

Pistocchi ha commentato anche un episodio che fa molto discutere, ovvero il rigore su Politano che secondo l’ex arbitro Russo non “c’era assolutamente“. Secondo il giornalista invece è “netto. Se io sto correndo e ti ho saltato e tu mi metti un braccio in faccia è fallo, non si può discutere“. Ma nel Napoli anche le prestazioni dei singoli fanno discutere come quella di Bakayoko: “Se il ragazzo non è lì con la testa e mi sembra che non sia lì con la testa è inutile continuare ad insistere su un giocatore che è in difficoltà. Meglio far giocare gente che ha meno fisicità e meno impatto. Ho notato anche io che spesso è distratto e fa errori banali. Tutto quello che è successo quest’anno da un certo punto del campionato non può non avere conseguenze. La società ha cercato un altro allenatore, l’allenatore l’ha detto a tutti. Quali sono i segnali che dai al gruppo! Le responsabilità non sono solo di Rino, perché le prestazioni le ha fatte. La responsabilità tecnica è sua, ma quella ambientale non è solo la sua“.

Il Napoli viaggia verso la separazione da Gattuso che ha già richieste dalla Premier League. Secondo Pistocchi al Napoli serve il “gioco, dato che non ha campioni. Ha una buona rosa, ma non ci sono giocatori come Higuain e Jorginho”.