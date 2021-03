Bucciantini: “Napoli segnali positivi, ma ci sono dati incredibili”

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e del suo percorso in campionato.

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli ha subito il pareggio del Sassuolo nel finale per sue ingenuità come sottolinea Marco Bucciantini che dice: “Gli azzurri hanno regalato due rigori, erano dinamiche non pericolose eppure sono stati commessi degli errori“. Il Napoli ha da recriminare per il rigore non concesso a Politano ma secondo il giornalista c’è comunque qualcosa di positivo: “Il Napoli ha fatto una bella partita contro un bell’avversario. Si sono affrontate con poco tatticismo ed è vero che al 90′ c’erano 2 punti in più in classifica ma ritrovare qualcosa nella prestazione è comunque una cosa buona. Intanto si è trovata continuità di gioco e di risultato, adesso 10 giorni in cui ti giochi la volata. Poi se uno guarda i dati è incredibile come il Napoli abbia i numeri migliori della classifica. Questo è significativo di alcuni limiti mentali della squadra“.

Secondo Bucciantini ci sono problemi di “gestione della partita” ed il Napoli ha questo difetto anche “negli uomini di esperienza” come Bakayoko e Manolas, che hanno dato il via all’azione del pareggio del Sassuolo. “Il problema comincia da Koulibaly che si fa buttare fuori a Benevento. Forse i giocatori hanno dei limiti proprio in questo. Da spettatore è stata una grande partita, giocata a tutto campo da tutti i giocatori” conclude il giornalista.