Pistocchi: “Mertens? So di una discussione con Spalletti. Il Napoli avrà un vantaggio”

CALCIOMERCATO NAPOLI. MERTENS-NAPOLI. L’ex giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Dovesse arrivare Kepa, cambia la squadra. È un portiere adatto al gioco di Spalletti. Olivera è un’ottima alternativa di Mario Rui. Conosco Kim, è un giocatore che mi piace perché aggressivo e fisico. Raspadori può fare la differenza in questo Napoli, può giocare sottopunta alle spalle di Osimhen. Chi ha pochi nazionali che parteciperanno al Mondiale, avrà un’enorme vantaggio, Napoli e Lazio sono tra queste. In Qatar si giocheranno con temperature elevate e questo stresserà i giocatori”.

Il giornalista dice la sua sul campionato: “Tutti scrivono che l’Inter è la più grande candidata al titolo, ma ha perso Perisic e Sanchez che ti ha fatto vincere la Supercoppa. Il Napoli ha perso Mertens…io so che c’è stata una discussione tra Spalletti e il belga, dopo le dichiarazioni sul fatto che si potesse fare di più per lo scudetto. Il mercato del Napoli finora mi piace, se la gioca assolutamente: questo sarà un campionato equilibratissimo. Ci sono 6 squadre che possono giocarsela per lo scudetto: Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina”.

“Gestione del portiere? Per me il Napoli la sta facendo male, io sono contrario ad avere un secondo portiere molto forte. È la prima volta che vedo una cosa del genere, ma può darsi che la società abbia degli accordi segreti con Meret”.