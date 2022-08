RITIRO NAPOLI. Stamattina nuova seduta di allenamento per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il gruppo ha lavorato sul campo C: inizialmente ha svolto una fase di attivazione ed ha proseguito con una esercitazione tecnico tattica e combinazioni con conclusione in porta. Programma personalizzato per Zedadka, Ounas e Ambrosino che hanno lavorato in palestra: tutti e tre salteranno l’amichevole contro il Girona, in programma alle 18.30 allo Stadio Patini.