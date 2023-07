Pioggia di soldi per il Napoli: la Champions distribuirà 2 miliardi di euro alle 32 partecipanti

Il Napoli, campione d’Italia, si prepara per la prossima Champions League. Con un montepremi di 2 miliardi di euro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La Champions League 2022/23 si è conclusa con la vittoria del Manchester City, che ha battuto l’Inter in finale. Ora, con i campionati nazionali terminati, è possibile fare il punto delle squadre qualificate per la prossima edizione del torneo. Tra queste, il Napoli, campione d’Italia, che sarà inserito nel gruppo delle teste di serie, evitando così le altre vincenti dei campionati nazionali, come Manchester City, Bayern Monaco, Psg e Barcellona.

La Uefa ha confermato i premi per la prossima Champions League, una competizione ricca nonostante i progetti per la Superlega. Spiega Donato Martucci sul Corriere del Mezzogiorno: In totale, saranno versati 2,022 miliardi di euro ai 32 club partecipanti, tra cui il Napoli. Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, tiene molto a questa competizione e ha ancora il dente avvelenato per l’eliminazione ai quarti di finale contro il Milan, record di piazzamento per la società partenopea.

La distribuzione dei premi sarà la seguente:

il 25% sarà destinato alle quote di partenza (500,5 milioni di euro)

il 30% agli importi fissi relativi alle prestazioni (600,6 milioni di euro)

un altro 30% sarà assegnato in base alle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (600,6 milioni di euro)

il 15% alle quote variabili legate al market pool (300,3 milioni di euro).

La quota di partecipazione per ogni squadra è di 15,64 milioni di euro, suddivisa in un acconto di 14,8 milioni e un saldo di 840.000 euro. Per ogni partita della fase a gironi verranno assegnati 2,8 milioni di euro per ogni vittoria e 930.000 euro per pareggio. I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta riceveranno premi crescenti, fino a 15,5 milioni per la finale. La vittoria in finale varrà 4,5 milioni di euro supplementari.

Per quanto riguarda il ranking decennale, la cifra sarà stabilita in base alle prestazioni degli ultimi dieci anni. Il totale di 600,6 milioni è stato diviso in “quote di coefficiente”: ognuna vale 1,137 milioni di euro. La squadra più in basso in classifica riceverà una sola quota, mentre la squadra prima in classifica riceverà 32 quote di coefficiente (36,38 milioni di euro).

Il Napoli, che ha ottenuto circa 82 milioni di euro dalla scorsa edizione della Champions League, si prepara a fare la parte del leone per la prossima, vista la pioggia di soldi in arrivo. Con un montepremi così ricco, la competizione promette di essere più emozionante che mai.