De Laurentiis sogna di portare un calciatore al Napoli: La chiave è Zielinski

De Laurentiis sogna di portare un calciatore al Napoli: La chiave per arrivare a Koopmeiners è Zielinski.

Calciomercato Napoli. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Rudi Garcia, allenatore della squadra, stanno lavorando con grande sintonia per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il grande obiettivo del, patron è quello di portare Koopmeiners e a Napoli, e la chiave potrebbe essere Piotr Zielinski.

Zielinski, centrocampista polacco, è attualmente nel mirino dei ricchi club del Medio Oriente. Se dovesse partire, De Laurentiis ha già in mente un solo nome: Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, De Laurentiis sogna di portare Koopmeiners a Napoli. Il giocatore olandese, valutato 30 milioni di euro dall’Atalanta, garantirebbe qualità e quantità al centrocampo azzurro, contribuendo anche a proteggere meglio la difesa.

I partenopei sperano di poter abbassare la cifra richiesta dall’Atalanta, e hanno già avviato un sondaggio con l’agente del giocatore per capire la sua disponibilità al trasferimento. L’ingaggio attuale di Koopmeiners è di 2 milioni annui fino al 2025, e salirebbe fino a circa 2,5 milioni con il trasferimento a Napoli.

Tuttavia, la Juventus, con il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sta cercando di disturbare l’operazione. Il futuro di Zielinski e l’eventuale arrivo di Koopmeiners a Napoli sono due delle questioni più calde del mercato estivo del calcio italiano.

Per quanto riguarda Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, c’è ottimismo sulla sua permanenza in maglia azzurra. Nonostante le voci di un’offerta irrinunciabile, non ci sono ancora tracce concrete. Osimhen dovrebbe unirsi al gruppo nel ritiro di Dimaro tra il 18 e 19 luglio, dopo aver beneficiato di qualche giorno in più di vacanza.

Il Napoli si sta preparando per una stagione di grandi cambiamenti. Con De Laurentiis e Garcia al timone, i tifosi azzurri possono aspettarsi una squadra rinnovata e competitiva per la prossima stagione.