De Laurentiis e Garcia il piano per il mercato: arriveranno 5 calciatori

Il piano di mercato di Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia per il Napoli. 5 rinforzi per gli azzurri in arrivo.

Calciomercato Napoli. Durante un incontro produttivo lunedì sera al Corso Vittorio Emanuele, Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia hanno delineato il futuro del mercato del Napoli. Con cinque rinforzi in arrivo, il club è pronto a difendere lo scudetto con vigore. Lo rivela La Repubblica.

L’incognita principale riguarda il futuro di Victor Osimhen. Tuttavia, non ci sono ancora segni di un’offerta irrinunciabile per il giocatore nigeriano, alimentando l’ottimismo sulla sua permanenza con la squadra. Osimhen dovrebbe unirsi al gruppo nel ritiro di Dimaro tra il 18 e 19 luglio, dopo aver goduto di qualche giorno di vacanza in più.

De Laurentiis e Garcia non hanno discusso l’arrivo di un nuovo centravanti titolare, concentrandosi invece su altre trattative. Il piano prevede l’arrivo di due difensori, due centrocampisti e un esterno d’attacco. Nonostante l’avvio lento della campagna acquisti, i tifosi non sembrano preoccupati, fiduciosi nel credito guadagnato dal Napoli con la conquista dello scudetto.

Il presidente De Laurentiis, ancora senza un direttore sportivo (si parla di Frederic Massara), inizierà con le cessioni, liberando spazio per i nuovi rinforzi. L’addio di Kim è ormai imminente, con il Bayern di Monaco che ha comunicato la sua intenzione di pagare la clausola per il giocatore sudcoreano.

Nel frattempo, il club è vicino a concludere l’acquisto di un nuovo difensore, con l’inglese Kilman in vantaggio su Le Normand, Itakura e Mavropanos. Un altro cambiamento importante è il prestito di Zanoli al Genoa, che sbloccherà la trattativa con il Verona per il trasferimento di Faraoni, destinato a diventare il vice di Giovanni Di Lorenzo.

La situazione a centrocampo è fluida, con progressi significativi nello scambio con l’Herta Berlino: Diego Demme per Lucas Tousart. Il giocatore francese, un favorito di Garcia, è ansioso di unirsi al Napoli come valida alternativa ad Anguissa, che a gennaio sarà impegnato nella Coppa d’Africa.

La lunga avventura di Zielinski con il Napoli sta giungendo al termine, con un’offerta generosa proveniente dall’Arabia Saudita. De Laurentiis spera di sostituirlo con Teun Koopmeiners, già richiesto all’Atalanta. Solo dopo la cessione di Lozano, i campioni d’Italia potranno cercare l’esterno che manca per completare l’attacco. Tra i nomi in lizza ci sono il kosovaro Edon Zhegrova e lo svedese dell’Az Jesper Karlsson.

Con questi piani in atto, il futuro del Napoli sembra promettente. I tifosi possono aspettarsi una squadra rafforzata e pronta a difendere il suo titolo con determinazione.