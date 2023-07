Tensioni tra De Laurentiis e l’Entourage di Osimhen: Non sono piaciute alcune dichiarazioni del patron

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sul valore di Victor Osimhen hanno causato tensioni con l’entourage dell’attaccante.

Calciomercato Napoli. Le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sul valore dell’attaccante Victor Osimhen hanno causato tensioni con l’entourage del giocatore. Nonostante un’offerta di 110 milioni di euro dal Paris Saint-Germain (PSG), De Laurentiis ha affermato che il valore di Osimhen è di 200 milioni di euro.

Questa differenza di valutazione ha causato tensioni tra l’agente di Osimhen, Calenda, e De Laurentiis, come riportato dal quotidiano Il Mattino. Nonostante l’offerta generosa del PSG, Osimhen non sembra intenzionato a lasciare il Napoli a meno che non vengano soddisfatte le sue condizioni.

Il PSG ha offerto a Osimhen un potenziale stipendio di 12 milioni di euro netti all’anno per cinque anni. Tuttavia, De Laurentiis ha affermato che non venderà Osimhen a meno di “un bel duecentino”. Questa dichiarazione ha provocato una reazione negativa da parte dell’agente di Osimhen, che ha sottolineato che l’offerta del PSG non supera i 110 milioni di euro.

A quel prezzo, quasi la metà del prezzo richiesto da De Laurentiis, Osimhen non lascerà il Napoli. Questa situazione ha causato frustrazione nell’entourage di Osimhen, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano il Mattino.

Osimhen ha un contratto con il Napoli fino al 2025, ma De Laurentiis vorrebbe estenderlo fino al 2027, con un ingaggio di circa 7 milioni di euro a stagione più bonus a rendimento. Questa situazione continuerà a essere un argomento di discussione per tutto il mese di luglio.

Per ulteriori aggiornamenti sul mercato calcistico e la situazione di Victor Osimhen, continuate a seguirci.