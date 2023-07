SKY: “Al-Ahli fa sul serio per Zielinski: Napoli in trattativa “

Il club saudita Al-Ahli ha presentato un’offerta al Napoli per il centrocampista polacco Piotr Zielinski.

Calciomercato Napoli. Il club saudita Al-Ahli ha messo gli occhi sul centrocampista polacco del Napoli, Piotr Zielinski. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista di SKY Sport, l’Al-Ahli ha presentato un’offerta al Napoli e al giocatore, con trattative già in fase avanzata.

Zielinski, 29 anni, è sotto contratto con il Napoli fino al 2024. Tuttavia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha recentemente dichiarato che i giocatori che non rinnovano il contratto saranno messi sul mercato o esclusi dagli allenamenti della squadra. Questa situazione ha aperto la porta a possibili offerte per Zielinski.

L’offerta dell’Al-Ahli è un contratto triennale da 12 milioni di euro a stagione, un’offerta che ha attirato l’attenzione di Zielinski. Se accettasse, si unirebbe ad altri importanti giocatori passati da grandi club europei alla Saudi Pro League, come Roberto Firmino ed Edouard Mendy.

L’Al-Ahli non è l’unico club interessato a Zielinski. La Lazio ha mostrato interesse per il centrocampista, identificandolo come possibile erede di Milinkovic-Savic. Ma il Napoli chiede 25 milioni di euro per il suo trasferimento.

La situazione è in continua evoluzione e il futuro di Zielinski rimane incerto. Mentre il Napoli si prepara per possibili cambiamenti dopo la vittoria dello scudetto, gli occhi dei tifosi saranno puntati sulle prossime mosse del club e del giocatore.