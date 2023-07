Dalla Spagna: “Napoli su Dembelè, De Laurentiis pronto a pagare la clausola”

Il Napoli ha messo Ousmane Dembelé nel mirino nel caso un cui Osimhen dovesse essere ceduto. Lo annuncia la stampa spagnola.

Calciomercato Napoli. Un’indiscrezione piuttosto inaspettata sul calciomercato del Napoli è stata riportata recentemente da fonti spagnole. Secondo il quotidiano catalano “El Nacional”, se il Napoli dovesse effettivamente vendere l’attaccante Victor Osimhen, il club potrebbe mettere nel mirino niente meno che Ousmane Dembelé, l’eclettico attaccante del Barcellona.

L’informazione, se confermata, rappresenta una svolta piuttosto sorprendente. Sembrerebbe infatti che il club azzurro sia disposto a sborsare la clausola rescissoria di Dembelé, vice campione del mondo con la Francia, nel caso in cui dalla vendita di Osimhen arrivassero abbastanza fondi da reinvestire.

Dembelé, che ha 26 anni ed è al Barcellona da sei stagioni, potrebbe presto rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2024, soprattutto considerando l’alta considerazione che il tecnico Xavi ha di lui.

Ousmane Dembelé: Da fulcro del Barcellona al possibile approdo a Napoli

Il viaggio di Ousmane Dembelé con il Barcellona è stato tutto fuorché tranquillo. C’è stato un periodo, nell’estate scorsa, in cui sembrava inevitabile la sua partenza. Ma l’arrivo di Xavi ha cambiato le cose. Il nuovo allenatore ha preso Dembelé sotto la sua ala, incoraggiandolo a cambiare la sua mentalità per realizzare pienamente il suo potenziale.

“Sei già un grande calciatore, ma devi cambiare il tuo modo di pensare per diventare un top player“, avrebbe detto Xavi a Dembelé, come riferito da fonti vicine al club. E Dembelé ha ascoltato. Nonostante fosse visto come un outsider da alcuni membri del club e nonostante le tensioni relative al rinnovo del contratto, l’attaccante francese è riuscito a tornare in auge, offrendo prestazioni impressionanti sul campo.

Dembelé ha concluso la stagione con 13 assist, più di qualsiasi altro giocatore della Liga, nonostante abbia iniziato solo 15 volte. E i suoi numeri continuano a migliorare. Prima della sosta per i Mondiali, era terzo nella Liga in gol e assist combinati con 9, secondo in assist attesi, con 3.48, quarto in passaggi verticali con 19, terzo in “passaggi intelligenti” con 17 e primo in passaggi-chiavi con 14.

A dimostrazione del suo impegno, Dembelé ha accettato una riduzione del suo stipendio per rinnovare il contratto con il Barcellona. A riprova del suo talento, solo Messi (28) e De Bruyne (25) hanno fornito più assist di lui (19) nel 2022.

La possibilità di un trasferimento a Napoli potrebbe rappresentare una nuova e stimolante sfida per l’attaccante.