“Spalletti alla Juve con Giuntoli tra un anno?” La risposta di Valter De Maggio è da applausi

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, discute la possibilità di un trasferimento di Spalletti alla Juventus.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In un recente episodio del podcast ‘Solo per la maglia’, Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha discusso le speculazioni secondo le quali l’attuale allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, potrebbe fare il salto alla Juventus tra un anno, insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

De Maggio si è dimostrato scettico riguardo a tale possibilità. Ha ricordato l’accoglienza tiepida che l’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, ha ricevuto quando ha assunto l’incarico alla Juventus. Ha suggerito che la storia potrebbe ripetersi con Spalletti, a causa del suo carattere distintivo e del suo tatuaggio, che raffigura lo scudetto e il logo del Napoli.

“Spalletti alla Juve tra un anno insieme a Giuntoli? Non ci credo. Faccio un’addizione: già quando andò Sarri, l’ambiente Juve non lo accolse benissimo. Ora immaginate che un allenatore, già di per se ha il suo carattere, si presenta allo Stadium con un tatuaggio con lo scudetto e il logo del Napoli. Secondo me non legherebbe con l’ambiente Juve”, ha affermato De Maggio.

De Maggio ha quindi esposto dubbi sul fatto che un personaggio come Spalletti, con le sue forti legami con il Napoli, potrebbe essere facilmente accettato in un club come la Juventus.

Queste dichiarazioni di De Maggio aggiungono una prospettiva interessante alle speculazioni sulle possibili mosse di Spalletti e Giuntoli. Tuttavia, come sempre nel calcio, solo il tempo dirà se queste previsioni si dimostreranno accurate.