Philadelphia-Toronto 4-2: gol CLAMOROSO di Insigne – VIDEO

Mls Toronto-Philadelphia – Lorenzo Insigne è tornato a giocare ed ha segnato un gol bellissimo, tiro a giro sul secondo palo.

Una rete davvero fantastica quella del talento napoletano che dopo un lungo periodo di infortunio ha ripreso l’attività agonistica. L’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori dal finale della scorsa stagione, amara per il Toronto senza qualificazione ai play-off, sembra oramai un lontano ricordo.

Gol Insigne Philadelphia-Toronto

Purtroppo la stagione della franchigia canadese non è cominciata nei migliore dei modi, dato che in 9 partite hanno racimolato appena 9 punti. Il campionato Mls, però, è ancora lungo e c’è tempo di recuperare, soprattutto se il Toronto potrà avere un Insigne in piena forma fisica.

Davvero bellissimo il gol di Insigne segnato in Philadelphia-Toronto, match valido per la nona giornata del gruppo Est. Il talento napoletano al 65′ ha sfoderato un tiro a giro sul secondo palo, defilato sulla sinistra, che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Purtroppo la rete del Magnifico è arrivata solo quando il risultato era già compromesso, con i candesi che avevano già subito quattro reti. Resta la rete bellissimo del giocatore napoletano che ha incantato tutti. Con il rientro di Insigne in campo ora la squadra canadese può avere più possibilità per incidere durante la regular season e magari cercare di raggiungere almeno il piazzamento playoff.