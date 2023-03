Insigne: il marchio Il Magnifico vola negli USA

Lorenzo Insigne milita nei Toronto in MLS. Negli Usa ha lanciato anche la sua collezione denominata ‘Il Magnifico’.

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, ha iniziato la sua avventura in MLS con il Toronto, ma ha dovuto affrontare alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato l’inizio di stagione. Tuttavia, nonostante ciò, è ancora il volto dell’ultima campagna pubblicitaria di Ovo, il brand-etichetta del famoso rapper canadese Drake. Insigne è stato il protagonista di una collezione chiamata “Il Magnifico“, già disponibile per i tifosi e gli appassionati, che include capi unici personalizzati con il numero 24 e le bandiere di Canada e Italia una accanto all’altra.

Questa collezione potrebbe diventare molto ricercata dai tifosi del Toronto, poiché Insigne è uno dei simboli della squadra canadese e si spera presto di vederlo nuovamente in campo per le gare di campionato. Al momento, l’esperienza di Insigne in MLS è abbastanza deludente, poiché la squadra non è riuscita a qualificarsi per i playoff nella scorsa stagione. Sicuramente, Insigne sta seguendo con enorme rammarico e dispiacere la straordinaria stagione del Napoli in corso, desiderando di essere presente anche lui in questa stagione storica.