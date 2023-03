Mertens e Insigne hanno nostalgia di Napoli: Ecco cosa hanno fatto sui social

Lorenzo Insigne e Dries Mertens hanno nostalgia di Napoli. I due calciatori sui rispettivi canali social hanno pubblicato la stessa foto.

Lorenzo Insigne e Dries Mertens, due giocatori che hanno fatto la storia del Napoli e dei suoi tifosi, hanno postato la stessa immagine sulla loro pagina Instagram, lasciando trasparire una forte nostalgia per la loro città e per il club azzurro. Entrambi sono considerati dei veri e propri eroi della squadra partenopea. Insigne, dopo 10 stagioni trascorse con la maglia azzurra, ha conquistato 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana, diventando anche capitano dopo l’addio di Marek Hamsik. Nel 2021, inoltre, ha vinto l’Europeo con la Nazionale italiana. Mertens, soprannominato “Ciro” dai napoletani, ha vestito la maglia azzurra per 9 anni ed è il miglior capocannoniere della storia del club partenopeo.

Entrambi i giocatori hanno avuto la possibilità di vincere lo scudetto con il Napoli nella maledetta stagione del 2017-18, in cui la squadra partenopea raggiunse i 91 punti ma non riuscì a conquistare il titolo. Attualmente Insigne gioca in Canada con il Toronto, mentre Mertens gioca in Turchia con il Galatasaray. Nonostante ciò, i due calciatori hanno dimostrato di avere ancora a cuore il Napoli, pubblicando sui loro profili Instagram la stessa foto che li ritrae mentre esultano durante una partita del Napoli in Champions League. La foto testimonia l’amore e l’affetto che i due giocatori nutrono per la città partenopea e per la loro squadra del cuore.