De Maggio: “Alla festa scudetto vorrei anche Higuain” La reazione dei tifosi

Walter De Maggio ha scatenato i tifosi del Napoli, parlando della festa scudetto ha detto: “Inviterei anche Higuain!”

Walter De Maggio, giornalista sportivo, ha recentemente rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss nella quale ha parlato dell’eventuale festa scudetto del Napoli e di chi vorrebbe invitare per celebrare l’importante traguardo. In particolare, De Maggio ha espresso il desiderio di vedere alla festa tutti gli ex giocatori che hanno contribuito alla rinascita del club azzurro dopo il fallimento. Ha quindi aggiunto che, se fosse stato il presidente del Napoli, avrebbe chiamato tutti i protagonisti della gestione societaria, compreso Gonzalo Higuain.

Higuain, ha giocato nel Napoli dal 2013 al 2016 ed è stato un giocatore chiave della squadra in quel periodo, segnando numerosi gol e aiutando il club a vincere la Coppa Italia nel 2014 e 2015. Tuttavia, la sua partenza dal Napoli nel 2016 è stata controversa, poiché ha lasciato il club per andare a giocare per la Juventus, uno dei principali rivali del Napoli. Questo ha causato un forte malcontento tra i tifosi del Napoli, che hanno accusato Higuain di essere un traditore.

“Fossi nel presidente chiamerei tutti i protagonisti della sua gestione societaria, tutti, proprio tutti. Vi dirò di più, fossi nel Napoli inviterei anche Gonzalo Higuain allo stadio di Fuorigrotta.

Anche lui ha dato il suo contributo a questa maglia, io non dimentico. Perché non dovrei far venire anche il Pipita? Non dimentichiamo che il club azzurro dalla sua cessione ha guadagnato novanta milioni di euro e con quei soldi ha costruito una grande squadra che lottò per il titolo”

Le parole di De Maggio hanno suscitato diverse reazioni tra i tifosi del Napoli sui social media. Mentre alcuni hanno apprezzato l’idea di invitare Higuain alla festa scudetto, molti altri hanno espresso il loro disappunto, definendo il giocatore un traditore e dicendo che non meriterebbe di essere invitato.

“Non accadrà mai”, “perché invitarlo? Non lo merita”, “è un traditore”

Tuttavia, De Maggio ha difeso la sua posizione, sottolineando che Higuain ha dato un contributo importante al club azzurro durante il suo mandato e che il Napoli ha tratto un grande vantaggio economico dalla sua cessione alla Juventus.

Nonostante le divergenze di opinione tra i tifosi del Napoli, la squadra sembra essere sulla strada giusta per vincere lo scudetto di quest’anno e si attende solo l’aritmetica per la vittoria finale.