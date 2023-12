Pedullà attacca ADL: “Il Napoli è un esperimento da metà giugno. Non c’è rispetto per chi lo ama”

Il Napoli crolla 0-4 contro il Frosinone, mentre Pedullà attacca De Laurentiis. Analisi e critiche sul futuro del club.

Nel cuore di una crisi senza precedenti, il Napoli subisce una pesante sconfitta 0-4 contro il Frosinone, sprofondando agli ottavi di finale di Coppa Italia. Una prestazione deludente, segnata da errori difensivi cruciali e da un atteggiamento poco incisivo in fase offensiva.

Il match si decide con un colpo di testa di Barrenechea, seguito da un grave errore di Giovanni Di Lorenzo al 69′, che consente a Caso di segnare il secondo gol per il Frosinone. Gli Azzurri tentano la reazione nel finale, ma gli uomini di Eusebio Di Francesco chiudono ogni spiraglio, portando a casa una vittoria storica.

Ma la giornata nera del Napoli non si conclude sul campo. Il noto giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha lanciato un attacco diretto nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis, definendo la gestione societaria un “esperimento da metà giugno, senza rispetto per chi lo ama davvero”.

Pedullà ha espresso il suo dissenso attraverso i social media, mettendo in discussione le scelte e le strategie adottate da De Laurentiis per il club partenopeo. La critica del giornalista si concentra sull’apparente mancanza di rispetto per la storia e la passione dei tifosi, suggerendo che il Napoli sia stato trasformato in un laboratorio di esperimenti, con esiti poco lusinghieri.