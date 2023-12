(VIDEO) Disastro VAR a Napoli-Frosinone, il gol di Simeone era regolare: “Il VAR non poteva intervenire”

Scandalo VAR a Napoli-Frosinone: il gol annullato di Simeone divide il calcio italiano. Analisi approfondita del controverso episodio.

Il calcio italiano è in fermento dopo il controverso annullamento del gol di Giovanni Simeone nel match Napoli-Frosinone. Un gol che avrebbe potuto cambiare il corso della partita, ma il VAR ha sorprendentemente mantenuto il silenzio, scatenando una polemica che coinvolge giocatori, allenatori e appassionati.

Al 37º minuto di Napoli-Frosinone, gli azzurri sembravano aver preso il controllo del match grazie al gol di Giovanni Simeone. Dopo aver intercettato un passaggio errato di Okoli, Simeone aveva superato il portiere avversario e depositato il pallone in rete a porta sguarnita. Tuttavia, la gioia è stata fugace poiché l’arbitro ha deciso di annullare il gol per un presunto tocco di mano di Jesper Lindstrom.

il gol del vantaggio. Il VAR a quel punto richiama il direttore di gara, il Sig. Abisso, al monitor per una On Field Review mostrando il fallo di mano di Lindstrom. Il tocco di mano appare evidente, ma il dubbio è un altro: avendo Okoli guadagnato il possesso del pallone, non pic.twitter.com/wWWPU9uKXO — Antoine (@Alientoine20) December 19, 2023

Secondo alcuni esperti però il VAR non sarebbe dovuto intervenire in questo caso specifico. Angelo Forgione, esperto di calcio, ha dichiarato: “Sul gol del Napoli, il Var non poteva intervenire. Era iniziata una nuova azione sul retropassaggio sbagliato del Frosinone, ma evidentemente stasera è andato in vigore un protocollo diverso”.

Le parole di Forgione hanno alimentato la polemica, con numerosi tifosi azzurri che si sono riversati sui social media per esprimere la loro indignazione. “L’intervento del difensore del Frosinone non è un’altra giocata?” ha commentato un utente, mentre un altro ha sollevato dubbi sulla validità dell’azione annullata: “Una curiosità sul Gol annullato (il fallo di mano c’era). Il Var può intervenire? Il Napoli aveva perso il pallone e poi l’ha riconquistato, non è cambiata l’Attacking possession Phase a cui si può limitare il Var?”. Altri ancora hanno espresso la sensazione che il VAR sembri funzionare in modo discriminatorio contro il Napoli.