Meret-Napoli, l’agente a Castel Volturno: “A gennaio vi sorprenderò”

L’agente del portiere azzurro incontra Manna. E sulla domanda sul mercato di gennaio lascia una risposta misteriosa.

Incontro a sorpresa a Castel Volturno: Andrea e Federico Pastorello, agenti di Alex Meret e Romelu Lukaku, sono arrivati al centro sportivo del Napoli per un summit con il direttore sportivo Giovanni Manna.

Al centro dei colloqui il rinnovo del portiere azzurro, in scadenza a fine stagione. Ma le dichiarazioni dell’agente, raccolte in esclusiva dal giornalista Manuel Parlato di Sportitalia, aprono scenari interessanti: “Gli porto qualcosa a gennaio? Vediamo, facciamo una chiacchierata in generale prima, poi vediamo, magari vi soprenderò”, le parole catturate in un video pubblicato sui canali social di Alfredo Pedullà.