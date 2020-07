Parma-Napoli: probabili formazioni, Lozano prima punta

Nelle probabili formazioni di Parma-Napoli potrebbe esserci una grande novità quella di Hirving Lozano prima punta se Mertens dà forfait.

Hirving Lozano prima punta nella sfida tra Parma e Napoli. A poche ore dall’inizio del match si fa sempre più strada l’ipotesi di vedere Lozano titolare e prima punta nella formazione schierata da Gennaro Gattuso. Le voci su questa possibilità continuano a rincorrersi e arriva anche qualche conferma: qualora Dries Mertens non dovesse farcela allora Gattuso sarebbe pronto a schierare il messicano al centro dell’attacco. In porta, invece, potrebbe tornare Meret così come in difesa ci sarà il rientro di Di Lorenzo. A centrocampo Demme gioca titolare, mentre in attacco Politano si candida per giocare dal primo minuto.

Il Parma ha bisogno ancora di punti e quindi potrebbe avere pi motivazioni. I ducali hanno recuperato Darmian. Iacoponi va verso la riconferma mentre l’ex Inglese si candida per una maglia da titolare, così come giocheranno dal primo minuto sia Kulusevski che Gervinho.

Ecco le probabili formazioni di Parma-Napoli

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne All.Gattuso

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho All.D’Aversa