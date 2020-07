Parma-Napoli: le formazioni ufficiali: Lozano centravanti, Allan titolare

Formazioni ufficiali di Parma-Napoli. Gennaro Gattuso sceglier di lanciare Hirving Lozano come centravanti, fuori Dries Mertens.

Sarà Hirving Lozano la punta centrale del Napoli di Gattuso che affronta il Parma. Gli azzurri affrontano i ducali senza particolari problemi di classifica dato che sono già qualificati per la prossima fase a gironi di Europa League.

In porta ritorna Gattuso al posto di Ospina, così come Di Lorenzo gioca dal primo minuto. A centrocampo si prende il posto da titolare Demme, chance anche per Allan. In attacco c’è Politano al posto di Callejon.

Parma-Napoli: formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Allan, Politano, Lozano, Insigne.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B.Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Karamoh, Gervinho.