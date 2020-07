Parma-Napoli: rigore contro gli azzurri, ecco il video

Moviola Parma-Napoli con un rigore concesso dall’arbitro Giuia ai danni degli azzurri per fallo di Mario Rui su Grassi ecco il video.

La partita Parma-Napoli è stata sbloccata grazie ad un episodio da moviola. L’arbitro Giuia al minuto 47 del primo tempo ha concesso un rigore per fallo di Mario Rui su Grassi in area di rigore. Dalle immagini del replay non si riesce a capire quando avvenga il tocco che fa cadere rovinosamente a terra Grassi. Il giocatore del Parma cade come se qualcuno lo avesse scaraventato sul terreno di gioco, ma pur riguardando molte volte le immagini il tocco appare quantomeno impercettibile.

Sul fallo da rigore di Mario Rui su Grassi in Parma-Napoli sono intervenuti anche dagli studi di Dazn. Secondo i giornalisti il “tocco è leggerissimo e non è volontario, ma a termini di regolamento il rigore può essere concesso”. Lo steso Mario Rui si è lamentato con l’arbitro Giuia dicendo: “Ma come potevo scomparire?”. Effettivamente l’esterno portoghese fa di tutto per evitare il contatto e cerca di non allungare né i piedi né le mani. Nonostante tutto l’arbitro ha concesso il penalty confermato anche da un silent chek del var che ha dato il via libera per il tiro dal dischetto. Lo stesso arbitro Giuia nel corso del primo tempo ha anche ammonito Lozano per un fallo inesistente. Il calciatore messicano tocca solo il pallone, mentre l’arbitro ha deciso addirittura di ammonire l’attaccante del Napoli. Più in generale il direttore di gara ha dato segnali di poca lucidità in molti casi, nonostante la partita non abbia ritmi forsennati.