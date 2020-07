Santacroce: “Koulibaly va venduto solo in un caso, ecco perché”

Fabiano Santacroce ex difensore di Napoli e Parma è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della sfida del Tardini e del futuro di Koulibaly.

Alle 19.30 il Napoli affronta il Parma al Tardini, secondo Fabiano Santacroce gli azzurri avranno comunque grandi motivazioni anche se non possono più chiedere nulla al campionato: “Non è difficile trovare motivazioni perché vincere è sempre bello, oltretutto Gattuso è molto bravo nel tirare fuori la carica giusta per cui non sono preoccupato“. L’ex difensore del Napoli parla anche di mercato e della possibile cessione di Kalidou Koulibaly, difensore che piace moltissimo al Manchester City ma anche ad altre big d’Europa: “Koulibaly va venduto solo se dalla sua cessione il Napoli può ricevere una cifra tale da poterlo rimpiazzare senza rimpiangerlo. E’ in Europa tra i più forti per cui non si tratta di una scelta semplice. Manolas? Mi piace molto anche se lo vedo meglio in coppia con Maksimovic che con Koulibaly“.

Santacroce non è il solo a pensare che una cessione di Koulibaly possa essere positiva per il Napoli. Il difensore senegalese ha quasi 30 anni ed il club azzurro potrebbe ricavare molti soldi dalla vendita del suo cartellino. Ovviamente quei soldi dovrebbero poi essere investiti nuovamente. Il club di Aurelio De Laurentiis spinge per l’acquisto di Gabriel del Lille. Un’accelerata in questo senso potrebbe arrivare dopo la chiusura della trattativa per Osimhen. Il punto sul mercato del Napoli lo ha fatto anche Enrico Fedele, facendo una precisazione sul futuro di Hirving Lozano, ma anche su quello del capitano Lorenzo Insigne.