De Laurentiis, la strategia dietro la scelta dell’allenatore: evitare clausole a tutti i costi

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore, ma De Laurentiis vuole evitare di pagare clausole rescissorie o penali.

Tanti i nomi che circolano in casa Napoli per il dopo Spalletti. Da Rudi Garcia a Luis Enrique, passando per i ‘vecchi’ nomi ormai tramontati come Thiago Motta o Vincenzo Italiano, fino a Roberto Mancini. Nelle ultime ore è forte anche il nome di Paulo Sousa. L’allenatore della Salernitana ha cenato con De Laurentiis proprio mentre Morgan De Sanctis, dirigente granata, annuncia il rinnovo con il tecnico portoghese.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è attivamente alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Nonostante ci siano molti nomi collegati al club azzurro, alcuni di loro sono ancora sotto contratto con altre squadre. L’imprenditore cinematografico è stato categorico nel sostenere che non ha alcuna intenzione di “disturbare” i club che detengono i diritti dei loro allenatori. Questo è il motivo per cui il nome di Vincenzo Italiano è stato immediatamente escluso dalla lista dei potenziali candidati.

Il presidente azzurro sta valutando diversi profili, ma il nome del tecnico favorito rimane ancora sconosciuto. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella sezione dedicata al calcio, l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis è chiaro: evitare di dover pagare clausole rescissorie o penali per allenatori già sotto contratto. Evitare dunque complicazioni burocratiche, poiché tali pratiche sono considerate legittime solo nel caso dei calciatori.