Cessione Bari, Zazzaroni: “Mi aspetto sorprese da De Laurentiis”

Ivan Zazzaroni si è soffermato sulla sfida di questa sera tra il Bari e il Cagliari, una partita cruciale per la promozione in Serie A.

Momento magico per i tifosi pugliesi che, giustamente, sognano la promozione. Ancora di più dopo che il Bari ha pareggiato in casa del Cagliari al minuto 95 con un rigore di Antenucci. A questo punto alla squadra di Mignani basta un pareggio al San Nicola, pieno in ogni ordine di posto, per centrare la promozione in Serie A. La gara di ritorno Bari-Cagliari è in programma per questa sera e sarà ‘caldissima’. A dire la sua anche il giornalista e direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, a TuttoBari.com:

“Ho visto la partita che hanno visto tutti. Il Bari dopo i primi minuti ha veramente dominato la partita. Il portiere del Cagliari, Radunovic, ha parato anche i moscerini. Mi ha molto impressionato il Bari quanto ad aggressività, freschezza, coraggio. Al di là dei 60 mila, è alta la pressione per la promozione. Il risultato di stasera è definitivo, una finale vera. Dipende dal tipo di esperienza dei giocatori. Pronostico? Io punto sull’1 – perché ho visto una superiorità atletica e mentale del Bari – però tengo una riserva che è data dall’allenatore di grande esperienza. Per quanto riguarda l’uomo decisivo deve essere per forza Cheddira. Lui è l’uomo che può determinare in qualsiasi momento”.

Si è parlato anche di una ipotetica cessione del Bari da parte della famiglia De Laurentiis. Ecco quanto dichiarato in merito da Zazzaroni:

“Io credo che i De Laurentiis abbiano dei legali che stanno lavorando su questo tipo di prospettiva, quello di cedere il club pugliese, ma prima hanno uno step fondamentale che è la promozione. È chiaro che poi cercheranno di capire cosa fare. Mi sembra che abbiano 100 giorni per vendere: mi aspetto sorprese anche sotto questo punto di vista. Lo step iniziale è centrare la promozione, poi le valutazioni saranno fatte dopo. Ma bisogna prima essere promossi anche per dare una gioia ai baresi”.