Bari-Cagliari, Luigi De Laurentiis scatenato: “Tutti al San Nicola” – FOTO

Bari-Cagliari sarà la finale di ritorno dei playoff per la promozione dalla Serie B alla Serie A, sogna Luigi De Laurentiis.

Il presidente del Bari ha un nome ‘ingombrante’ perché la famiglia De Laurentiis possiede già una squadra in Serie A ed è il Napoli. Ora i tifosi pugliesi, giustamente, sognano la promozione. Ancora di più dopo che il Bari ha pareggiato con casa del Cagliari al minuto 95 con un rigore di Antenucci. A questo punto alla squadra di Mignani basta un pareggio al San Nicola, pieno in ogni ordine di posto, per centrare la promozione in Serie A.

Luigi De Laurentiis sui social si è scatenato dopo il pareggio del Bari. Ha pubblicato una serie di storie in cui, giustamente, esulta per il pareggio della sua squadra.

Il presidente del club pugliese sogna la promozione, che sarebbe l’ennesimo successo della famiglia De Laurentiis. Ma a quel punto ci sarebbe subito da prendere una dolorosa decisione: cedere il Napoli o cedere il Bari? Perché entrambe le società non possono militare nella massima serie se gestite dalla stessa famiglia.