Napoli Campione: il video con la voce di Maradona che strappa lacrime ed emozioni

Il Napoli è campione d’Italia stagione 2022/23 continuano ad essere pubblicati video per le celebrazioni dello scudetto degli azzurri.

Un’attesa così lunga, trentatré anni, più di una generazione, non si può e non deve essere dispersa in poco tempo. È giusto che quelle emozioni vibranti, quelle sensazioni positive continuino a riecheggiare nella testa e nel cuore di chi le ha vissute, ma soprattutto di chi le ha vissute per la prima volta.

Perché trentatré anni sono più di una generazione e ci sono tanti, tantissimi ragazzi, come chi scrive, che prima del 4 maggio 2023, prima di Udinese-Napoli, non avevano mai visto uno scudetto del Napoli. Ma anche dopo questo trionfo targato Spalletti, Kvaratskhelia, Osimhen, Di Lorenzo e tutti gli altri c’è sempre nel cuore Diego Armando Maradona.

Lo si capisce anche nel video di Christian Barbato pubblicato da Il Napulegno, con un montaggio ad effetto che fa sbocciare emozioni e lacrime.