Vessicchio: “L’attaccante più scarso d’Europa giocava nel Napoli. Un bidone”

Il noto giornalista e tifoso della Juventus, Sergio Vessicchio, è tornato a parlare di Arkadiusz Milik in un post pubblicato su Facebook.

Napoli-Juventus è una delle sfide che più ha avuto negli ex delle figure chiave, come quelle di Arkadiusz Milik e Gonzalo Higuain. Il polacco è arrivato al Napoli nell’estate del 2016, direttamente dall’Ajax, con l’arduo compito di colmare il vuoto lasciato dal Pipita, che aveva lasciato il club per la Juventus provocando una ferita ancora molto fresca.

A distanza di anni anche Milik è poi approdato a Torino per rafforzare notevolmente il reparto offensivo della squadra. Ma non a tutti questo passaggio è piaciuto, o meglio, qualcuno ha diprezzato notevolmente le prestazioni del polacco.

Parliamo di Sergio Vessicchio, giornalista italiano e sostenitore della Juventus, che ha espresso apertamente il suo dissenso riguardo all’attaccante ex Marsiglia. Nel suo post su Facebook, ha bocciato totalmente Milik, affermando:

“Pensavo fosse solo una boutade dei soliti Di Marzio e Pedullà, ma stavolta hanno avuto ragione loro. La Juventus ha ingaggiato Milik, l’attaccante più scarso d’Europa, selezionato solamente perché il suo procuratore e un dirigente del Marsiglia sono amici della dirigenza bianconera. Sia chiaro, la rosa della Juventus è la più competitiva in Italia. Ad oggi è un insieme di campioni al quale si annovera questo bidone polacco e vedrete che a breve sarà già infortunato. Una figuraccia da Inter che questa volta ha fatto la Vecchia Signora. Che vergogna.”