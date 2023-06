Sousa-Napoli, da Salerno: “ADL ‘scomoda’ la Salernitana e l’amico Iervolino. Nel calcio non c’è gratitudine”

Tra i nomi oggetto di interesse da parte del Napoli, figura anche quello di Paulo Sousa. Conferme giungono direttamente da Salerno.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio ormai imminente di Luciano Spalletti (sarà ufficialmente il tecnico dei partenopei fino al trenta giugno). Spalletti ha confermato la decisione di lasciare la sua eredità a qualcun altro, dichiarando di voler prendersi un anno sabbatico e dedicarsi completamente a famiglia e campagna. Tanti i nomi che circolano in questo periodo, da Luis Enrique a Rudi Garcia, fino ad arrivare a Thiago Motta e Vincenzo Italiano, piste abbandonate le ultime.

In queste ore però circola forte e chiaro un nuovo nome: quello di Paulo Sousa. Sousa ha la possibilità di liberarsi attraverso una penale da un milione di euro (1,8 milioni a bilancio di chi va a pagarla).

Una possibilità reale? La conferma arriva anche da Salerno, almeno secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com. Ecco quanto si legge: “Tutto vero: il Napoli pensa a Paulo Sousa. Nulla di certo e di definito, ma il trainer portoghese piace al presidente Aurelio De Laurentiis ed è stato inserito nella lunga lista di papabili. Originariamente non era una primissima scelta, poi però la società azzurra ha deciso di accelerare e di confrontarsi con un allenatore che ha dato tantissimo alla Salernitana ma che era reduce da pessime esperienze e aveva bisogno della piazza giusta per rilanciarsi. Ma, si sa, nel calcio non esiste gratitudine. Ciò detto, anche la stessa Salernitana ha confermato che “risulta anche a noi quanto scrivono i giornali” e si dice pronta a guardarsi attorno a partire da domani”.

“In caso di addio, il club granata incasserebbe un milione di euro come penale. “Non tratto Italiano perché è sotto contratto e non creo disturbo a una società amica” aveva detto il patron del Napoli qualche giorno fa, anche in questo caso verrebbe da chiedersi perché non ha assunto il medesimo atteggiamento con la Salernitana e con l’amico Iervolino. Ma i segnali di un rinnovo tutt’altro che certo arrivavano da tempo. Sousa, lo ricordiamo, ha chiesto la riconferma dei migliori e investimenti importanti in tutti i reparti, il club invece parla di progetto sui giovani e necessità di abbassare i costi”.