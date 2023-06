CORSPORT – Napoli su Paulo Sousa: una penale per strapparlo alla Salernitana

Il Napoli cerca il nuovo allenatore Paulo Sousa con una penale si libera. Ha incontrato Aurelio De Laurentiis Tutte le notizie.

Notizie calcio Napoli – Il calcio giocato non è ancora terminata, questa sera il Bari si gioca la possibilità di ritornare in Serie A, ai pugliesi basta un pareggio per compiere il grande salto. Guardare in casa Bari è importante, perché anche il club pugliese è di proprietà dei De Laurentiis ed il ritorno in Serie A costringerà la famiglia a vendere il Napoli o il Bari.

Paulo Sousa al Napoli: si libera con una penale

Insomma ci sono ancora delle variabili che possono cambiare le carte in tavola. Perché Aurelio De Laurentiis è uno stratega finissimo ed ha sicuramente già pensato a tutto, ma una cosa è preparare un piano, un’altra metterlo in pratica.

Intanto il presidente della SSCN è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. Per il Napoli si fa il nome di Paulo Sousa che con una penale si libera dal contratto appena rinnovato con la Salernitana. Clamorosamente è stato rilanciato da Sky e questa mattina ne parla anche Corriere dello Sport, che offre maggiori dettagli sulla vicenda.

“Fermo restando un buco di una decina di giorni: da ieri a martedì 20 giugno, infatti, Sousa ha la possibilità di liberarsi attraverso una penale da un milione di euro (1,8 milioni a bilancio di chi va a pagarla). Viene quasi da ridere, a pensarci: una Pec ha contribuito a rovinare il rapporto tra Spalletti e De Laurentiis e una Pec ritorna

prepotente come un boomerang tra De Laurentiis e un profilo ritenuto molto interessante. A cominciare dal 4-3-3. Numeri che sommati fanno 10: più o meno i giorni a disposizione del Napoli e del candidato Sousa per decidere se difendere insieme lo scudetto” scrivi Corriere dello Sport.