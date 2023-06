Italiano-Napoli, Commisso rompe il silenzio: “Una sciocchezza. Mai avuto paura che ce lo portassero via”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha deciso di smentire le voci su un possibile trasferimento di Vincenzo Italiano al Napoli.

Rocco Commisso smentisce ufficialmente le voci di un possibile trasferimento di Vincenzo Italiano al Napoli. Durante una conferenza stampa tenutasi questa mattina, il presidente della Fiorentina ha voluto fare chiarezza sulla questione e rassicurare i tifosi viola sul futuro del loro allenatore.

“Non ha mai detto di voler lasciare la Fiorentina”, ha dichiarato il presidente. Commisso ha poi elogiato la stagione della squadra toscana, nonostante le sconfitte subite nelle due finali disputate. Ha sottolineato che, nonostante la sconfitta, è importante riconoscere il percorso che ha portato la squadra fino a quel punto.

“La stagione è stata molto positiva, in certi aspetti eccellenti pur avendo perso le due finali. Ieri sera sono ritornato tardi, dove abbiamo perso all’ultimo minuto. E molti hanno scritto si perde, ma pochi hanno scritto che si arriva altrimenti non si perderebbe” ha detto il patron, mostrandosi soddisfatto.

Quanto al futuro di Vincenzo Italiano, Commisso ha dichiarato di aver avuto un confronto con l’allenatore, smentendo le voci che circolavano sul presunto interesse del Napoli per l’attuale tecnico dei viola. Ha definito tali speculazioni “sciocchezze” aggiungendo inoltre di non aver mai temuto che qualcuno potesse strappare Italiano alla Fiorentina.

“Come è stato il confronto con lui? L’unica garanzia è che sarà pagato, altre non ne do a nessuno. Ma abbiamo parlato di chi andrà via e chi rimarrà, lui ha espresso le sue idee sulla squadra e noi cercheremo di accontentarlo. Ieri ho parlato personalmente con Vincenzo Italiano ed è tutto a posto”.

“In molti scrivevano che se ne sarebbe andato, ma lui non ha mai detto una cosa simile. E voglio ringraziare tutti, anche ai giocatori che andranno via. Ho letto tante stupidaggini sul fatto che Italiano stesse già andando al Napoli, ma la verità è che non ha mai voluto andarsene da qui. Non ho mai avuto paura che qualcun altro potesse portarcelo via”.

Vincenzo Italiano non sarà dunque il nuovo allenatore del Napoli. La pista rimane aperta con tantissimi nomi in pole per sostituire il partente Luciano Spalletti.