Benitez nuovo allenatore? L’ex tecnico: “Me lo stanno chiedendo tante volte. Sono pronto e carico”

Rafa Benitez apre ad un eventuale ritorno sulla panchina del Napoli. Le recenti dichiarazioni dell’ex tecnico azzurro a Sky Sport.

Luciano Spalletti sarà l’allenatore del Napoli fino al trenta giugno con l’ultima uscita ufficiale del tecnico che si è tenuta il 4 giugno con la 38esima giornata di campionato con la sfida ultima con la Sampdoria allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli si trova dunque nella necessità di sostituire il tecnico del Napoli, un problema alquanto grande visto che il lavoro di Spalletti all’ombra del Vesuvio è stato grande ed esemplare e sarà difficile trovare qualcuno che possa continuarlo e ripartire proprio da quello che ha lasciato l’allenatore di Certaldo. Sono tanti i nomi circolati in casa Napoli, ma uno sta risuonando più forte degli altri aprendo dunque anche ad un clamoroso ritorno: quello di Rafa Benitez.

Rafa Benitez-Napoli, un clamoroso ritorno?

Rafa Benitez sente di avere ancora molto da dare. L’ex allenatore del Napoli, dopo gli anni trascorsi in Spagna e in Inghilterra, si sente pronto per una nuova avventura. E chissà se questa nuova avventura professionale potrebbe svolgersi proprio in Campania, dove ha lasciato un ricordo positivo nella mente e nel cuore del presidente Aurelio De Laurentiis. Infatti, in diverse occasioni, anche nelle recenti stagioni, De Laurentiis ha consultato Benitez per ottenere consigli su come procedere e pianificare il futuro del club partenopeo.

Riguardo a un possibile ritorno a Napoli, Benitez ha dichiarato a Sky Sport: “Ritornare al Napoli? Non lo so, mi viene chiesto molte volte. Sto ancora aspettando, desidero ancora vincere, la mia mentalità è chiara: non mi piace stare a metà classifica. Andare al Napoli? Non voglio fare pubblicità qui, la decisione spetta a qualcun altro. Sono carico e preparato, osservo e analizzo il calcio internazionale in modo costante, lo faccio sempre e vorrei continuare a farlo fino alla fine dei miei giorni”.

Delle parole che di certo lasciano un velo di possibilità e concretezza nel ritornare all’ombra del Vesuvio.