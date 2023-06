ADL e la scelta del nuovo allenatore diventano un gioco da tavolo: “Indovina chi?”. L’immagine sta spopolando sui social – FOTO

Aurelio De Laurentiis e il nuovo allenatore diventano un gioco da tavolo. L’immagine sta spopolando sui social.

Il Napoli è alle prese con la scelta del nuovo allenatore che possa guidare gli azzurri la prossima stagione dopo la partenza di Luciano Spalletti. Tanti i nomi che si stanno succedendo in queste ore, dalle piste estere come Luis Enrique o Rudi Garcia, a quelle ‘casalinghe’ come Roberto Mancini o, addirittura, Paulo Sousa della Salernitana.

Insomma la scelta del nuovo allenatore sta diventando il tema principale di quest’estate per il Napoli. Aurelio De Laurentiis sta affrontando diversi ostacoli in questo periodo, soprattutto perché luglio si avvicina e la squadra azzurra non ha ancora scelto chi possa sostituire Spalletti.

De Laurentiis ne avrebbe individuati diversi, ma sarebbero altrettanti i rifiuti rifilati al presidente mentre altri sarebbero pronti a guidare il Napoli: ora resta solo da capire chi sarà il prescelto. Nel frattempo, alcuni tifosi del Napoli hanno deciso di prendere il tutto con ironia. E’ spuntata sui social la foto del famoso gioco da tavolo, “Indovina chi?”. In questa versione, però, c’è De Laurentiis sulla scatola, alle prese con la scelta del nuovo allenatore.

Di seguito la foto: