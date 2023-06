Napoli, vero affare in vista? Dalla Spagna: “Ha vinto il Mondiale e costa 15 milioni”

Il Napoli sonda il mercato e s’inserisce nella corsa per Guido Rodriguez, uno dei pilastri del Betis Siviglia.

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli è sempre attento sul mercato al fine di portare a termine i migliori colpi per far salire qualitativamente la rosa. L’ultimo giocatore a finire nel mirino degli azzurri arriva direttamente dalla Spagna e corrisponde al profilo di Guido Rodriguez, centrocampista argentino classe 1994 attualmente in forza al Betis Siviglia. Con 44 presenze nella scorsa stagione e una Coppa del Mondo sollevata con l’Argentina, Rodriguez si è dimostrato un pilastro fondamentale per la squadra andalusa. La sua abilità nel costruire il gioco, anche in fase di interdizione, lo rendono un elemento molto interessante per numerosi club.

Il contratto di Rodriguez scadrà nel 2024 e non sembrano esserci trattative in corso per il suo rinnovo, nonostante i tifosi spagnoli richiedano a gran voce la sua permanenza. In passato, un anno fa, il Manchester United aveva tentato di acquistarlo, ma ora in lizza ci sono Barcellona, Milan e Napoli per cercare di accaparrarselo.

Per evitare di perdere il giocatore a parametro zero l’anno prossimo, il Betis sarà costretto a venderlo, e il suo prezzo non dovrebbe superare i 15 milioni di euro.