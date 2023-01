SKY: “Napoli all’assalto di Ounahi: Giuntoli pronto a chiudere l’affare”

Il Napoli è interessato a tesserare Azzedine Ounahi, calciatore marocchino reduce da grandi prestazioni al Mondiale di Qatar.

Il Napoli è interessato ad acquisire Azzedine Ounahi, il calciatore marocchino rivelazione del Mondiale di Qatar. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro vorrebbe tesserare Ounahi già a gennaio per la prossima estate, ma al momento il giocatore è extra comunitario e il Napoli non ha slot liberi per tesserarlo. Inoltre, l’Angers, club di appartenenza di Ounahi, chiede una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro per il suo tesseramento, cifra che il Napoli ritiene troppo elevata al momento. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, cercherà comunque di negoziare un prezzo più basso con il club transalpino, nel caso in cui Ounahi dovesse restare all’Angers, il Napoli avrebbe poi più tempo a disposizione per acquistarlo durante la prossima estate.

Malgrado le difficoltà incontrate, il Napoli sembra determinato a portare Ounahi alla corte di Spalletti. Con le sue prestazioni al Mondiale di Qatar, il calciatore marocchino si è guadagnato un posto di primo piano nel panorama calcistico internazionale, e sarebbe un vero colpo per il club azzurro riuscire ad assicurarsene le prestazioni. Cristiano Giuntoli, con la sua abilità negoziale, cercherà di trovare un accordo con l’Angers per un prezzo più vantaggioso per il Napoli, e con un po’ di fortuna, forse riuscirà a portare a termine l’operazione. In ogni caso, l’interesse del Napoli per Ounahi è un segnale della volontà della società di rinforzarsi in vista della prossima stagione, e di sicuro i tifosi azzurri non vedono l’ora di vedere il centrocampista in campo con la magli azzurra.