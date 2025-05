Ottavio Bianchi: «Napoli, ora siete abituati a vincere. Conte è il pilota giusto con la macchina giusta»

Campione d’Italia nel 1987, vincitore della Coppa Italia e della Coppa Uefa con il Napoli di Maradona, Ottavio Bianchi è la voce più autorevole per commentare la corsa scudetto degli azzurri. Intervistato da Tuttosport, l’ex tecnico mette a confronto la sua epoca con il presente, elogiando il lavoro di Antonio Conte e la maturità del club.

«Rispetto ai miei tempi, oggi il Napoli è abituato all’élite»

«Vincere il primo scudetto è un’altra storia», esordisce Bianchi. «Ai miei tempi si era sempre giocato per non retrocedere, oggi il Napoli è da 15 anni una delle big della Serie A. È tutto diverso». Come spiega a Tuttosport, la vera difficoltà sta nel vincere quando non ci sei abituato. «Ora sono tutti vaccinati alla lotta scudetto, la vivono in modo più realistico. Conoscono rischi e vantaggi».

«Conte? Un pilota di Formula 1 con una macchina perfetta»

Il valore aggiunto? Per Bianchi, è chiaro: Antonio Conte. «È come un grande pilota di Formula 1 che ha anche un’ottima macchina. Puoi essere il più bravo, ma senza motore e telaio, non finisci il giro». Un paragone che racchiude l’equilibrio trovato tra tecnico, squadra e società: «Quando si ottengono grandi risultati, vuol dire che tutto ha funzionato».

Sull’opportunità di confermare Conte e sul ruolo del presidente De Laurentiis, Bianchi è più cauto: «Non vivo a Napoli, sono domande troppo specifiche. Posso solo dire che Conte ha fatto molto bene».

La pressione? Solo per chi è inesperto

E in vista della sfida col Cagliari, Bianchi vede un gruppo pronto: «La pressione? I professionisti la sanno gestire. Il rischio di gambe paralizzate vale per i ragazzini, ma qui parliamo di gente navigata. Non ci sarà bisogno di molte parole: tutti sanno che prima bisogna tagliare il traguardo, poi si festeggia».

Napoli, intanto, si prepara a esplodere: «La città sarà paralizzata. Dopo la partita sarà impossibile muoversi intorno al Maradona. I giocatori resteranno a lungo allo stadio».

E sull’Inter: «Senza titoli, stagione fallita»

Ex tecnico anche dell’Inter, Bianchi commenta la stagione dei nerazzurri: «Domenica avevano solo un risultato. Ora è difficile, devono pensare anche alla finale di Champions». Se dovessero perdere a Monaco? «Una stagione senza titoli. Nel calcio conta solo il risultato. Inzaghi? Ha fatto molto bene, ma se vince la Champions allora sì, sarebbe una stagione positiva».

Scudetto al Napoli e Champions all’Inter? «Sarebbe bellissimo. Me lo auguro».