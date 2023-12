Ottavi Champions League, Callegari: “Tre le Big da evitare per il Napoli”

Il Napoli si prepara agli ottavi di finale della Champions League con una certa trepidazione, consapevole che il destino potrebbe riservare sfide impegnative. Il giornalista di Mediaset, Massimo Callegari, ha condiviso le sue opinioni durante una recente intervista a Radio Goal su Kiss Kiss, analizzando le possibili avversarie del Napoli e individuando le “Big” da evitare.

Callegari ha dichiarato che nonostante squadre come Real Sociedad e Borussia Dortmund non siano considerate abbordabili, sono Manchester City e Bayern Monaco insieme all’Atletico Madrid a rappresentare le “tre big da evitare”.

“Può capitare un sorteggio difficile per il Napoli, anche se ci sono Real Sociedad e Borussia Dortmund che non è detto però siano abbordabili. Ovviamente Manchester City e Bayern sono le più difficili da affrontare, anche se l’Atletico Madrid quest’anno per me ha fatto un passo in avanti dal punto di vista del gioco. Sono le tre big da evitare”.

Il giornalista ha inoltre discusso della possibilità di affrontare il Barcellona, riconoscendo che, nonostante la squadra catalana sia difficile da affrontare, ha mostrato problemi di affidabilità e continuità. Callegari ha sottolineato che la coppia d’attacco formata da Kvara e Osimhen rappresenta un’arma potente per il Napoli e potrebbe mettere in difficoltà anche le squadre più blasonate d’Europa.

Nel commentare le prestazioni recenti del Napoli, Callegari ha evidenziato la necessità per la squadra di ritrovare continuità e resistenza atletica. Ha fatto riferimento alla critica costante nei confronti del portiere Meret, ma ha elogiato la sua decisività nella vittoria contro il Braga. Il giornalista ha concluso sottolineando che, nonostante alcune difficoltà, la qualificazione agli ottavi è stata tranquilla e rappresenta un passo importante per la serenità degli azzurri in vista delle sfide future, tra cui quella contro il Cagliari.

“Anche il Barcellona è difficile da affrontare, ma sotto il profilo dell’affidabilità e della continuità ha qualche problema in più, quindi è difficile da inquadrare. Anche per le big d’Europa sarà complicato affrontare quei due lì, mi riferisco a Kvara e Osimhen. Secondo me il Napoli non è ancora fuori dal suo momento difficile, deve ritrovare continuità e soprattutto la resistenza atletica che già mostrava i suoi limiti con Garcia. Meret sempre criticato, ma è stato super decisivo col Braga. I gol che ha segnato il Napoli sono arrivati da situazioni casuali, però è una qualificazione tranquilla che serviva agli azzurri per essere più sereni in vista della gara col Cagliari che non sarà così semplice”.