Osimhen vola, nasce SuperOsimhen e incontra BatJuan: il divertentissimo post di Juan Jesus

Juan Jesus dopo la vittoria del Napoli con lo Spezia ha pubblicato un post con le foto di BatJuan e SuperOsimhen.

Il difensore del Napoli dopo la sfida con il Bologna ha inventato il personaggio di BatJuan prendendo ovviamente spunto da Batman, l’eroe mascherato di Gotham City. Un racconto sui social che il simpaticissimo difensore azzurro ha portato avanti anche nelle settimane successive.

Dopo Spezia-Napoli però Juan Jesus ha voluto introdurre un altro supereroe sempre estratto dai famosi fumetti della DC Comics, ovvero Superman. Nel caso specifico l’eroe in questione si trasforma in SuperOsimhen.

Batjuan incontra SuperOsimhen

“Ottimo lavoro SuperOsimhen!!! Complimenti a tutti…Gotham, ehm, Napoli City è al sicuro” scrive Juan Jesus nel suo post. Il riferimento è ovviamente riferito al salto con cui Osimhen ha segnato il secondo gol del Napoli.

Il nigeriano si è elevato da fermo per un’altezza di 2,68 metri dal terreno di gioco. Un vero e proprio volo che ha fatto nascere ufficialmente SuperOsimhen che insieme a BatJuan continueranno a difendere Napoli City in questa stagione.

Stagione che ha bisogno di ogni supereroe possibile, visto che la squadra di Spalletti ha staccato tutti per la conquista dello scudetto, ma deve lavorare anche per andare il più avanti possibile in Champions League. Competizione in cui ci saranno altri ‘cattivi’ agguerriti che vorranno sicuramente conquistare Napoli City.