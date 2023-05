Osimhen Sostituito da Spalletti: La Reazione Inaspettata del Bomber del Napol

Victor Osimhen è stato sostituito da Giovanni Simeone durante la partita Napoli-Inter. La reazione del bomber nigeriano, tuttavia, ha sorpreso tutti.

In una partita appassionante tra il Napoli e l’Inter, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha deciso di sostituire il suo bomber, Victor Osimhen, con Giovanni Simeone. Questo cambio è avvenuto pochi minuti dopo la rete di Anguissa, mentre Enrico Elmas è stato sostituito da Giacomo Raspadori. Tuttavia, la reazione di Osimhen a questa doppia sostituzione, con il Napoli in vantaggio, è stata alquanto inaspettata.

Mentre lasciava il campo, Osimhen ha allargato le braccia in segno di stupore e dispiacere, rivolgendosi a Spalletti e ripetendo più volte “Why?”, “Why?” – “Perché?”, “Perché?” in italiano. Infine, l’attaccante nigeriano si è seduto arrabbiato a bordocampo, senza nascondere il suo disappunto per la decisione dell’allenatore.

La sostituzione è avvenuta in un momento di difficoltà per Osimhen, che stava lottando in campo contro Stefan de Vrij e non era riuscito a lasciare il suo segno sulla partita. Questo potrebbe aver influito sul suo stato d’animo e sulla sua reazione alla sostituzione.

La scena ha suscitato l’attenzione di tutti allo Stadio Maradona, e ha sollevato interrogativi sul rapporto tra Osimhen e Spalletti, e sulla gestione delle sostituzioni da parte dell’allenatore. Mentre si attendono ulteriori sviluppi, i tifosi del Napoli sperano che questa tensione non influisca sulle prestazioni della squadra nelle prossime partite.