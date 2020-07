Osimhen - Napoli, legali a lavoro il giocatore ha scelto gli azzurri

Osimhen – Napoli non è finita. Dalla Francia il quotidiano l’equipe riapre la trattativa: “Il giocatore ha scelto gli azzurri, legali a lavoro”.

Dalla Francia arrivano nuovi retroscena sulla trattativa che dovrebbe portare Victor Osimhen a vestire la maglia del Napoli. Per il presidente del Lille, Gerard Lopez, Victor è virtualmente del Napoli per 60 milioni di euro. Ma Osimhen e il suo nuovo agente, Willian D’Avila, non la pensano così: giocano al rialzo, chiedono un ingaggio più ricco e trattano con Liverpool, Tottenham e United. L’ultimo tentativo è nelle mani delle diplomazie: del Lilla, che aspetta come la manna i 60 milioni promessi dal Napoli (con cui tra l’altro sono in piedi anche gli affari relativi a Ounas e Gabriel); e del ds Giuntoli, che sta provando senza sosta a rimettere in piedi un discorso lungo tre mesi.

Secondo quanto riporta il quotidiano francese “L’Equipe” Osimhen alla fine sarà del Napoli: “Il ritardo è dovuto al cambio di agente, con gli ex agenti che minacciano azioni legali in caso di mancato pagamento per il passaggio al Napoli (con cui loro hanno trovato un accordo). Per questo, diversi legali sarebbero al lavoro per completare il trasferimento. Sul giocatore si sono inseriti anche Liverpool e United, ma il giocatore ha scelto Napoli rifiutando questi approcci e spera in una conclusione rapida per poter partire per alcuni giorni per la Nigeria“.

La trattativa tra Napoli e Osimhen continua a riservare sorprese. ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.