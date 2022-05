Osimhen miglior Under 23 Serie A, l’agente: “Loro parlano, tu segni”

Victor Osimhen è stato eletto miglior Under 23 della Serie A italiana, con una stagione da diciotto reti e tante buone prestazioni. Un anno ancora complicato per il nigeriano che ha dovuto fare si nuovo i conti con un bruttissimo infortunio che lo ha portato ad una delicata operazione, che gli ha fatto saltare anche la Coppa d’Africa. Tra infortuni e Covid, Osimhen ha giocato poco ma ha segnato comunque tanto. Numeri importanti, ecco perché Osimhen piace in Premier League.

Proprio oggi è arrivato il meritato riconoscimento per Osimhen votato miglior Under 23 della Serie A. Anche il suo agente Roberto Calenda, tramite il suo profilo Twitter, ha commentato il riconoscimento. Ecco le sue parole: “Loro parlano, tu segni. Bravo Victor. Ottima stagione, il meglio deve ancora venire“, scrive Calenda.