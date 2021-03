Osimhen, l’agente: “Gli è successo di tutto, non è un bomber? Vi ricrederete”

Roberto Calenda agente di Victor Osimhen ha parlato del suo assistito e del suo rendimento al Napoli ai microfoni di Radio Marte.

Victor Osimhen è ritornato al gol dopo quattro mesi, ma nonostante la bellissima rete messa a segno al Bologna sono ancora tante le critiche sul calciatore. Sulla questione è intervenuto Roberto Calenda, agente di Osimhen che dice: “Ho sentito tante cose nell’ultimo periodo, il ragazzo è stato fuori tanto tempo. Gli è successo di tutto e di più ma lui non è mai andato via, è sempre stato presente a Napoli e ha cercato di fare il meglio per il Napoli. Ora speriamo che abbia una sorte migliore e che possa continuare ad allenarsi e a giocare con continuità“. Su Osimhen è stato detto anche che non è un bomber ma Calenda da questo putno di vista non ha dubbi: “Tempo al tempo, poi facciamo due chiacchiere con chi lo sostiene“.

Dopo la rete con il Bologna ora Osimhen spera di essere protagonista anche col Milan: “Lui è stato fuori tanto tempo e la squadra non si allena tutta insieme da tantissimo tempo. Ci vuole tempo per fare gruppo e sintonia. Il lavoro dev’essere fatto insieme. Victor è stato 94 giorni di seguito fuori e poi tornando ha preso la botta di Bergamo. Io sono il primo ad augurarmi che possa fare bene ma diamo sempre tempo al tempo, sono cose importanti queste“. Proprio la sua assenza, così come quelle di altri calciatori, è pesata moltissimo, come sottolinea anche Calenda: “E’ un’utopia dire che non è un alibi. Se all’Inter togli Lukaku o Lautaro o al Milan togli Ibra è normale che una squadra va in difficoltà, normale che il Napoli sia andato un po’ in default. Corsa Champions? Vuole aiutare il Napoli ed è il suo obiettivo principe. Ha nelle corde il fatto di puntare in alto, giocare la Champions e farla da protagonista credo sia l’ambizione di ogni calciatore e lui ne ha tante. E’ un ragazzo generoso e ha la possibilità di potersi mettere in mostra. Auguriamoci che tutto possa andare per il meglio“.