Video – Il gol di Osimhen come quello di Careca, somiglianza impressionante

Il Napoli vince con il Bologna anche grazie ad un gol di Victor Osimhen, nel video la sua rete è molto simile a quella di Careca al Milan.

Il video del gol di Osimhen al Bologna del 2021 sembra quasi la fotocopia di quello di Careca al Milan del 1988 è Gerardo Marino sulla sua pagina facebook a portare a galla questa somiglianza incredibile. Il noto videomaker ha messo in sovrapposizione le due reti, sottolineando che non vuole essere un paragone tra Osimhen e Careca ma solo far emergere la somiglianza che c’è tra i due gol segnati in epoche completamente diverse.

A guardare bene il video del gol di Careca e quello di Osimhen si può vedere come l’attaccante nigeriano e quello brasiliano parano praticamente nella stessa posizione. Entrambi hanno campo davanti con un difensore avversario che cercare di bloccargli la strada. Sia Careca che Osimhen avanzano ad ampie falcate verso la porta avversaria, per scaraventare il pallone in rete una volta entrati in area di rigore. Ovviamente c’è qualche differenza, con Osimhen che ha dovuto resistere alla carica di un avversario, mentre Careca non viene nemmeno raggiunto dal difensore del Milan. La speranza per i tifosi del Napoli è che il nigeriano possa mettere a segno tanti altri gol come quello di ieri, magari ripercorrendo le orme del brasiliano.