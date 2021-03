Ounas, insulti razzisti sui social. L’algerino pubblica nomi e cognomi

Insulti razzisti per Ounas, sui social social dopo Crotone-Torino. L’ex giocatore del Napoli pubblica in rete i nomi di chi lo ha offeso.

Adam Mohamed Ounas è stato il protagonista della vittoria del Crotone contro il Torino. L’esterno ex Napoli è stato autore di un goal da urlo: dribbling sul fondo e diagonale millimetrico che beffa il portiere.

Cosmi e il Crotone hanno festeggiato Ounas che una volta a casa ha preso il telefonino per gestire i suoi social. E nella story ha deciso di aggiungere e denunciare i messaggi razzisti ricevuti.

Ounas ha pubblicato i messaggi razzisti in modo integrale, mostrando nomi e cognomi dei leoni da tastiera.

tra i messaggi su Instagram Ounas ha trovato quello di chi gli augurava la morte, come il signor A.V., che ha profilo chiuso ma foto riconoscibile oltre a nome e cognome sotto i suoi insulti razzisti. A lui si sono accodati G. C. e tanti altri.

Gli autori di cori razzisti, o di striscioni a sfondo razziale, si sono spesso difesi dicendo che dietro agli striscioni non sapevano e potevano leggere, che i cori li facevano tutti ma servivano solo a destabilizzare gli avversari, erano un modo per spingere e aiutare la squadra. Chissà che scusa troveranno adesso i tre signori che Ounas ha ripubblicato e forse deciderà di denunciare.

Questi erano insulti pensato meditati e personali. Difficile riuscire a sconfessarli. Bisogna prestare molta attenzione a quello che si scrive.