Ghoulam l’infortunio preoccupa molto, Gattuso gli ha parlato

L’infortunio al ginocchio di Faouzi Ghoulam potrebbe avere ripercussioni serie, il calciatore si sottoporrà oggi ad esempi strumentali.

Non c’è pace per Faouzi Ghoulam uscito per infortunio dalla sfida col Bolgona, a preoccupare è il ginocchio sinistro. L’algerino si è reso conto immediatamente del problema, tanto che durante un’azione pericolosa in favore del Bologna non ha nemmeno potuto contrastare l’avversario. A quel punto Gattuso non ha potuto fare altro che far entrare Hysaj al posto di Ghoulam che oggi si sottoporrà ad esami strumentali ed un consulto a Villa Stuart, per capire se c’è da preoccuparsi.

Secondo Il Mattino l’infortunio al ginocchio di Ghoulam potrebbe essere anche qualcosa di più serio di un semplice stiramento o una distorsione. Gli accertamenti daranno maggiori informazioni, ma è certo che la sfortuna sembra perseguitare il calciatore algerino. I tifosi del Napoli e Gattuso si augurano che il calciatore possa tornare presto sui campi da gioco, anche perché nelle ultime settimane sembrava aver ritrovato una buona condizione fisica e mentale. La presenza di Ghoulam stava cominciando a fare di nuovo la differenza, come ai tempi d’oro di Sarri quando il terzino algerino spingeva a tutta fascia, assicurando quantità e qualità per tutta la partita.