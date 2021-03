Fiorentina: Prandelli verso l’addio, Gattuso piace a Commisso

La Fiorentina a fine stagione saluterà Cesare Prandelli, il patron Rocco Commisso vorrebbe Gennaro Gattuso in panchina.

Ci sono voci insistenti di calciomercato che parlano di un interessamento concreto della Fiorentina per Gennaro Gattuso. L’attuale tecnico del Napoli a fine stagione andrà via dalla Campania, così come Cesare Prandelli saluterà la toscana. Rocco Commisso ha messo gli occhi su Gattuso che viene stimato moltissimo dal presidente dei viola. Il tecnico non ha fatto mistero di aver avuto delle proposte durante la stagione, appuntamenti a cui dice di non essersi presentato. Il rinnovo con il Napoli è oramai carta straccia, quindi Gattuso sa di doversi guardare intorno se vuole allenare in Serie A anche la prossima stagione.

In realtà per Gattuso non c’è solo la Fiorentina di Commisso, ma si parla anche di una pista estera per l’allenatore del Napoli. L’ex tecnico del Milan ha molti estimatori in Premier League e quindi non è impossibile che possa allenatore in Inghilterra nella prossima stagione. Intanto anche il Napoli si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo allenatore, si parla con insistenza di Italiano, Juric e De Zerbi per la panchina partenopea mentre le voci su Sarri sono diminuite, anche se potrebbe esserci un nome a sorpresa.