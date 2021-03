Osimhen in campo col Bologna, Gattuso ci spera: l’attaccante migliora

Victor Osimhen potrebbe scendere in campo con il Bologna, l’attaccante nigeriano sta recuperando da un trauma cranico subito con l’Atalanta.

Ultimissime Calcio Napoli – Gennaro Gattuso spera di poter contare su Victor Osimhen nel match con il Bologna. L’attaccante dopo il trauma cranico era stato in osservazione in Ospedale a Bergamo, poi c’era stato un consulto con il dottor Bucciero della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, che aveva consigliato un periodo di riposo ma aveva sottolineato come non ci fossero complicazioni. Il recupero è stato lungo anche per la delicatezza dell’infortunio ma ora si spera di poter recuperare il calciatore in via definitiva. Osimhen potrebbe essere già in campo con il Bologna, magari non dal primo minuto. Secondo quanto scrive Corriere del Mezzogiorno il nigeriano si è sottoposto ad una risonanza ad altissima risoluzione che non ha evidenziato problemi.

Ieri Osimhen ha svolto parte del lavoro con il gruppo e questo lo avvicina ancora di più quantomeno ad una convocazione per la prossima partita del Napoli. Gattuso spera di poter contare su Osimhen nel match con il Bologna, anche perché l’attaccante è uno di quei giocatori che può dare profondità al reparto avanzato nel 4-2-3-1 dell’allenatore partenopeo. Purtroppo a causa dei tanti infortuni e del Covid, Gattuso non ha quasi mai potuto contare sul nigeriano. Il trauma cranico con l’Atalanta è stata l’ennesimo stop di una stagione veramente travagliata per il giocatore arrivato a Napoli in pompa magna, anche per la sua elevata quotazione del cartellino. Intanto il Napoli prova a recuperare anche qualche altro calciatore dopo il rientro di Mertens, Demme e Manolas. Gattuso non può ancora contare su Lozano, che era stato sicuramente uno dei migliori di questa stagione fino all’infortunio con la Juventus. Recuperare il messicano permetterebbe maggiori rotazioni in attacco, reparto in cui manca ancora anche Andrea Petagna.